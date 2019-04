Zjedz wspólny posiłek z samotnym seniorem

Ósmego kwietnia ruszył niezwykły projekt, wymyślony i prowadzony wspólnie przez Regionalne Centrum Wolontariatu i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pod nazwą „Zjedz obiad z seniorem”. Starsze osoby będą mogły zjeść wspólny posiłek z wolontariuszem, który przygotują lokalne restauracje.

Do udziału w projekcie zgłosiło się już trzydzieści sześć osób w różnym wieku oraz gdańskie restauracje. Dzięki programowi, do kilkunastu gdańszczan w wieku powyżej sześćdziesięciu lat, objętych pomocą społeczną, zawita raz w tygodniu miły gość z ciepłym jedzeniem z lokalnej restauracji.

- Bardzo liczymy, że to wspólne biesiadowanie zbliży te osoby, zaowocuje przyjaźnią. Spowoduje, że seniorce lub seniorowi nie będzie już doskwierać samotność – mówi Sylwia Ressel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Mamy nadzieję, że osoby starsze będą darzyć sympatią swoich wolontariuszy. Pary zostały tak skojarzone, by seniora i wolontariusza łączyły wspólne pasje czy zainteresowania zawodowe. Wszystko po to, by dwoje ludzi nawiązało ze sobą głębsze relacje, a ich kontakt mógł przerodzić się w przyjaźń, w myśl zasady, że nic tak nie łączy ludzi, jak wspólne spożywanie posiłku.

Chętne osoby i restauracje

Wszystkie osoby, które już zgłosiły się do projektu przeszły szkolenie przygotowujące do kontaktu i pracy z osobami starszymi, potrzebującymi wsparcia. Przeprowadzili je pracownicy Regionalnego Centrum Wolontariatu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Do projektu włączyło się też kilka lokalnych restauracji, które bezpłatnie, co tydzień przekażą obiad dla wskazanej pary. – To cenna inicjatywa. Zaangażowanie restauratorów odpowiedzialnych społecznie to niezbędny element „projektowej układanki”. Celem akcji jest bowiem nie tylko wsparcie samotnych osób starszych, ale także społeczna aktywizacja. Również pobudzenie przedstawicieli biznesu do niesienia pomocy, w myśl zasady odpowiedzialności społecznej – podkreśla Sylwia Ressel.

Warto się przyłączyć

Do udziału w projekcie zachęca także zastępca prezydenta Gdańska. – Ten projekt jest świetną inicjatywą, obok której nie można przejść obojętnie – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i polityki społecznej. – Z serca zachęcam do włączenia się w nią zarówno młodych ludzi, studentów, jak i dorosłe aktywne osoby. Kluczowe jest także wsparcie restauratorów, gastronomików. Wspólnie można sprawić, że samotny, starszy, często schorowany człowiek poczuje radość i odzyska chęć życia. I może zyska prawdziwego przyjaciela.

W kilku dzielnicach

„Zjedz obiad z seniorem” najpierw prowadzony będzie w Śródmieściu, Wrzeszczu, na Przymorzu i Morenie, a potem także na Chełmie i Ujeścisku do końca czerwca. Następna odsłona projektu planowana jest jesienią. – Jednak przyłączyć można się w każdej chwili – mówi Sylwia Ressel. – Zachęcamy także do włączenia się w akcję właścicieli restauracji i barów, którzy mogą raz w tygodniu przekazać bezpłatnie ciepły posiłek dla seniora i wolontariusza. To naprawdę wielka sprawa!

Przyłącz się!

Zainteresowani uczestnictwem w projekcie – samotni seniorzy, społecznicy oraz restauratorzy – proszeni są o kontakt z Anną Dunajską z MOPR, tel. 797 909 119 lub 58 691 94 25, e-mail: wolontariat@mopr.gda.pl Zgłoszenia przyjmowane są także pod adresem: gdansk@wolontariat.org.pl