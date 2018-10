Zlikwidowana fabryka amfetaminy w Gdańsku. Pomagał jej profesor chemii

Choć do zatrzymań pięciu mężczyzn i faktycznej likwidacji gdańskiej fabryki amfetaminy doszło 30 września, funkcjonariusze zdecydowali się poinformować o tym dopiero po 8 dniach i sądowych decyzjach o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych w wieku 37-66 lat na okres 3 miesięcy.

- Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Gdańska i z Poznania ustalili, że pięciu mężczyzn, mieszkańcy Warszawy, Gdańska i Skarżysko-Kamiennej, uruchomili na terenie Gdańska profesjonalną wytwórnię amfetaminy – relacjonuje prokurator Olimpia Gapanowicz, naczelniczka Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Jak wyjaśnia podejrzani mieli produkować nie tylko gotowy narkotyk, ale również prekursor do jego wytwarzania – benzylometyloketon (BMK). Proces produkcji polegać miał na zastosowaniu metody przetwarzaniu legalnego fenylonitropropenu (P2NP) w nielegalny benzylometyloketon (BMK), a tego z kolei w nielegalny siarczan amfetaminy.

- Doradcą w zakresie uruchomienia linii produkcyjnej, był absolwent wydziału chemii jednego z uniwersytetów, emerytowany wykładowca akademicki – tłumaczy prok. Olimpia Gapanowicz. - W trakcie przeszukania laboratorium amfetaminy funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli między innymi: dwie kompletne linie produkcyjne, jedną do wytwarzania benzylometyloketonu, a drugą do wytwarzania amfetaminy oraz sprzęt i aparaturę uzupełniającą, a także, ponad 120 kilogramów różnego rodzaju substancji chemicznych. Z ustaleń śledztwa wynika, że wartość zabezpieczonych urządzeń produkcyjnych, wynosi nie mniej niż 200 tys. zł – dodaje.

Według funkcjonariuszy przerwanie przestępczej działalności nastąpiło po nielegalnym wyprodukowaniu zaledwie 20 kg BMK i 300 gramów amfetaminy, jednak zdaniem biegłych z odczynników chemicznych zgromadzonych przez podejrzanych w hali produkcyjnej, przy wykorzystaniu sprzętu, którym dysponowali oraz stosując przyjętą technologię produkcji, można było uzyskać ponad 30 kg benzylometyloketonu (BMK) i ponad 60 kilogramów amfetaminy, stanowiących – jak tłumaczą policjanci - ponad 6 milionów porcji dilerskich.

Jak się dowiadujemy, na wniosek śledczych prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, przedstawił pięciu mężczyznom, w wieku od 37 do 66 lat, zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania BMK i amfetaminy. Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku, na wniosek prokuratora, postanowił o ich tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, wysoka kara grzywny i nawiązka do 50 tys. zł, na cele przeciwdziałania i zwalczania narkomanii oraz przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

