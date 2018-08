Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 35-latek, który w ostatnią sobotę napadł na kobietę i ukradł jej samochód, a potem pod wpływem alkoholu spowodował wypadek na skrzyżowaniu ulicy Chrzanowskiego, Reymonta i Szymanowskiego

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Mężczyzna trafił do aresztu w poniedziałek.- Usłyszał już trzy zarzuty dotyczące rozboju, kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, wywierania groźbą wpływu na czynności policjantów oraz naruszenia ich nietykalności i znieważenia. Mężczyźnie może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności- informuje Karina Kamińska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.W sobotę, 4 sierpnia, policjanci otrzymali zgłoszenie o rozboju, do którego doszło przy ul. Słowackiego. Około godziny 13:00 mężczyzna podszedł do pakującej zakupy do auta kobiety i grożąc jej użyciem siły, zażądał kluczyków do opla. Po chwili odjechał autem w kierunku skrzyżowania z ul. Szymanowskiego, gdzie spowodował wypadek, uderzając w dwa oczekujące na zmianę świateł pojazdy. Po wypadku wybiegł z samochodu i uciekł w kierunku ulicy Słowackiego. Pokrzywdzona oszacowała straty na 55 tysięcy złotych.Oficer dyżurny przekazał informacje do wszystkich podległych patroli o rysopisie sprawcy tego przestępstwa.- Funkcjonariusze zauważyli mężczyznę przy jednej z posesji na ul. Słowackiego. 35-letni mieszkaniec Gdańska stawiał opór, był agresywny, nie wykonywał poleceń policjantów, znieważał ich i groził. Policjanci zmuszeni byli użyć wobec niego siły fizycznej. 35-latek został obezwładniony i zatrzymany. Z uwagi na obrażenia, jakie posiadał w wyniku zderzenia pojazdów, policjanci udzielili mu pomocy medycznej i wezwali na miejsce ratowników medycznych, którzy zatrzymanego mężczyznę przewieźli do szpitala. 35- latek do czasu przewiezienia go do aresztu pozostawał pod nadzorem policjantów- mówi Kamińska.Zatrzymany przez policjantów mężczyzna był pijany, alkomat pokazał blisko 2 promile alkoholu . 35-latek nie posiadał również uprawnień do kierowania samochodami.Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty dotyczące rozboju, kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, wywierania groźbą wpływu na czynności interweniujących wobec niego policjantów oraz ich znieważenia i naruszenia nietykalności. Mężczyźnie może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.Niewykluczone, ze 35-latek będzie miał uzupełnione zarzuty za spowodowanie wypadku drogowego.