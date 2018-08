Choć Zlot rozpoczyna się dzisiaj tj.w poniedziałek 6 sierpnia, to oficjalną ceremonię otwarcia zaplanowano dzień później o godz. 14. Jej szczególnie efektownym punktem będzie utworzona z uczestników największa „żywa” flaga Polski. Harcerze pobiją w ten sposób dotychczasowy krajowy rekord Guinessa.

Zlot ZHP Gdańsk 2018



- Nasza przygoda i współpraca z harcerzami rozpoczęła się już w 2015 roku. Cieszymy się, że to właśnie Gdańsk zostanie odkryty przez uczestników podczas gier miejskich i modułu czasu wolnego i właśnie do Gdańska w 2020 roku przyjadą skauci z Europy i ze świata na Europejskie Jamboree Skautowe. Wyspa Sobieszewska zmienia się infrastrukturalnie. Powstają nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i co najważniejsze – nowy most na Wyspę Sobieszewska – mówi Piotr Grzelak, za-ca Prezydenta Miasta Gdańska.

Zlot ZHP Gdańsk 2018. Co będzie się działo?



Zlot ZHP Gdańsk 2018. Kto może odwiedzić miasteczko harcerzy?



Zlot na 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” potrwa od 6 do 16 sierpnia. Dla jego uczestników będzie to nie tylko czas zabawy, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności czy poznania Gdańska i Pomorza, ale również służby lokalnym społecznościom u których będą gościć.Sercem imprezy jest utworzone niemal na. Obozować w nim będzie 12 500 harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników (10- 18 lat) oraz 600 zuchów, czyli najmłodszych uczestników (6-9 lat). Kadra programowa zlotu, która przygotowuje zajęcia edukacyjne: żeglarskie, imprezy na orientację, zabawy z ozobotami (małe roboty uczące programowania kolorami), wyjazdy w module służba na tereny Kaszub, m.in. rejony powichurowe na Kaszubach i Kociewiu – to kolejne 1 400 osób. Najliczniej reprezentowane są Chorągiew Śląska ZHP – 2250 osób i Chorągiew Wiekopolska ZHP – 1500 osób, a na trzecim miejscu są lokalni harcerze z Chorągwi Gdańskiej ZHP, których jest 860.Miasteczko ma swoją infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, tymczasowe i i trwałe ciągami komunikacyjnymi, profesjonalną scenę, biuro zlotu, centrum medialne, miejsce do ponad 250 zajęć programowych równocześnie, markety, zapleczem logistyczne, dworzec dla autobusów i polowy szpital. Najważniejsze są jednak stanice, czyli miejsca obozowania drużyn z poszczególnych. Skupione w kilka województw stanice wzięły swoje nazwy od historycznych gdańskich bram, np. Wyżynnej.Centrum rejestracyjne Zlotu ulokowano z kolei. Codzienne na trasie między Letnicą a Wyspą oraz na zajęcia w różnych częściach województwa harcerzy będzie wozić 85 autokarów.Dzięki współpracy z Miastem Gdańsk i Gdańską Organizacją Turystyczną uczestnicybezpłatnie mogą skorzystać z wejścia do:Ważnym elementem programu Zlotu jest służba na rzecz lokalnej społeczności. Część zadań pozytywnie- Harcerze i harcerki będą budować budki lęgowe dla ptaków, które zostaną powieszone w lesie na Wyspie Sobieszewskiej, wykonają ławki z europalet, które staną w przestrzeni publicznej Wyspy, przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbnie powstanie mural, na Górkach Zachodnich posadzą trawę. Odsłonią także piękną mozaikę na przy ul. Turystycznej – wytną płot i uporządkują teren. Z zadań kulturalnych: będą czytać dzieciom w bibliotece na Wyspie oraz pomagać naprawiać zniszczone książki – mówi, przygotowująca te zajęcia w ramach modułu Natura., która jest sponsorem głównym Zlotu, na stoisku flagowego jachtu ZHP – Zawisza Czarny, odbędą się konkursy, w których nagrodą będą rejsy żaglowe, kamizelki ratunkowe oraz żagle. We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowana zostanie na terenie zlotu zbiórka krwi.Organizatorami przedsięwzięcia są: Fundacja Kropelka Energii, Inspektorat Krwiodawstwa Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP, Klub HHDK "Stołeczna Kropla Braterstwa". Zbiórka odbędzie się w dniach 10 oraz 11 sierpnia w godzinach od 9:00 do 14:00. Uczestnikom udzielone zostaną podstawowe informacje o krwiodawstwie, otrzymają oni również posiłek po oddaniu krwi.Podczas zlotu swoją prelekcję wygłosi ornitolog i przyrodnik Krzysztof Konieczny związany na co dzień z Fundacją Przyrodniczą „pro Natura”. Spotkanie poświęcone będzie problematyce ochrony bocianów i przyrody przez harcerzy oraz możliwości współpracy w tym zakresie z energetykami. Grupa Energa zaprosi także uczestników zlotu do zwiedzania elektrowni wodnych, w miejscowościach: Łapino, Bielkowo, Straszyn.Zarówno, jednak najpierw muszą się zarejestrować w panelu, który znajduje się na stronie www.gdansk2018.zhp.pl. Mieszkańcy Wyspy Sobieszewo mogą odebrać wejściówkę w tamtejszym punkcie informacji turystycznej, dla nich wstęp jest bezpłatny. Pozostałe osoby niezwiązane z harcerstwem wejściówkę za 10 zł mogą nabyć w Amber Expo i stamtąd przejechać na Wyspę wspomnianymi autobusami. Gości harcerze zapraszają do siebie wieczorami.Szczególnie jednak z gdańszczanami i turystami uczestnicy zlotu chcą spędzić tzw. Dzień Regionów 11 sierpnia. Wówczas prezentować swoją kulturę, historię czy kuchnię będą prezentować chorągwie ze wszystkich części kraju.