Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku został uroczyście otwarty we wtorek. 12 tys. osób ubranych w białe bądź czerwone koszulki stworzyło 7 sierpnia na Wyspie Sobieszewskiej żywą flagę Polski. Tym samym pobili rekord Guinnessa. Był to jeden z punktów oficjalnego otwarcia Zlotu ZHP Gdańsk 2018, który jest świętem braterstwa harcerskiej społeczności.

Zlot ZHP Gdańsk 2018 uroczyście otwarty!



- Czuwaj, druhny i druhowie! Widać, że jest w was moc! Witam was bardzo serdecznie w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej. Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie. Gdańsk kocha harcerki i harcerzy i mam nadzieję, że harcerki i harcerze pokochają Gdańsk – powiedział włodarz.



Zlot ZHP Gdańsk 2018. Prezentowali się harcerki i harcerze z całej Polski

Zlot ZHP Gdańsk 2018. Odnowienie przyrzeczenia harcerskiego

Do Gdańska zawitali, byli też skauci z różnych części świata i skauci ze środowisk polonijnych.jest częścią jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.Uroczystość rozpoczęła się 7 sierpnia 2018 r. od odśpiewania hymnu ZHP. Następnie na czas zlotu symboliczne klucze do bram miasta harcerzom przekazał, prezydent Gdańska.Był też– w ten sposób, przy głośnych oklaskach i wiwatach, prezentowali się harcerze i harcerki z poszczególnych regionów Polski. Zaznaczmy, że w imponującym miasteczku zlotowym na Wyspie Sobieszewskiej znajduje się 17 gniazd, w których przebywają zuchy, harcerze i wędrownicy reprezentujący wszystkie chorągwie.mówił do zebranych: - Druhny i druhowie! Spotkaliśmy się tutaj z okazji dwóch rocznic. Jedna to stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, druga to stulecie zdarzenia, które spowodowało, że organizacje harcerskie z różnych zaborów zawiązały jeden Związek Harcerstwa Polskiego. Zbudowaliśmy tutaj wspaniały program, jestem też przekonany, że będzie to niezwykłe spotkanie młodych ludzi. Ale też jestem przekonany, że nie tylko o ten program tutaj chodzi, bo wszystko to, co będziemy robić wokół tego zlotu, skupione jest wokół naszych harcerskich celów: ta miłość do ojczyzny, ta wierność harcerskim ideałom to jest to, co mamy w sercu i na tym chcemy budować lepszą przyszłość. Bo przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro – jak mówi hasło naszego zlotu.Krótkie przemówienie przygotowała też druhna: - Druhny i druhowie, przed nami 10 ekscytujących dni, w trakcie których, mam nadzieję, nauczycie się czegoś nowego, poznacie nowych przyjaciół, a przede wszystkim pozostawicie tutaj, na Wyspie Sobieszewskiej dobry ślad harcerski, pokazujący, że harcerstwo to ruch, który zmienia rzeczywistość wokół, to ludzie, którym zależy na tym, co się dzieje, to ludzie, którzy chcą wprowadzać zmiany.Niezwykle wzruszającym momentem było odnowienie przez przybyłych na zlot. Przytoczono 10 punktów prawa harcerskiego, m. in. to, że harcerz sumiennie wykonuje swoje obowiązki, harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim czy to, że na harcerzu polegać można jak na Zawiszy.No i w końcu nadszedł wielki moment bicia rekordu., ubierając się w białe bądź czerwone koszulki. Koszulki dostarczył sponsor wydarzenia, Grupa Energa.- W setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości wspólnie z harcerzami stworzyliśmy rekordową żywą flagę Polski. Jesteśmy dumni, że uczestniczymy w wydarzeniu kształtującym postawy dzisiejszej młodzieży oraz pielęgnującym tradycje naszej Ojczyzny. Utworzenie żywej flagi to jedno z wielu działań, które wspieramy podczas Zlotu ZHP. Jako główny sponsor wydarzenia cieszymy się, że możemy brać czynny udział w jego organizacji i wspólnie świętować jubileusz – mówiNa koniec specjalnie dla harcerskiej braci wystąpił