W sierpniu br. odbędzie się Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku Sobieszewie. Od 6 do 16 sierpnia 2018 r. na uczestników Zlotu ZHP Gdańsk 2018 czekać będzie wiele atrakcji. Wydarzenie jest również otwarte dla mieszkańców Gdańska i okolic: harcerze zapraszają do odwiedzenia Wyspy Sobieszewskiej.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro! - to hasło Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego Gdańsk 2018

Zlot ZHP Gdańsk 2018. Budowa miasteczka harcerzy

Dlaczego zlot ZHP odbędzie się w Gdańsku?

Zlot ZHP Gdańsk 2018 w liczbach

Program Zlotu ZHP Gdańsk 2018

Zlot ZHP Gdańsk 2018. Wstęp na teren miasteczka

- To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań - mówi rzecznik prasowy Zlotu ZHP Gdańsk 2018,. - Ten zlot ma zainspirować harcerzy do stawiania sobie wyzwań i aktywności w swoich lokalnych społecznościach dzisiaj, nie jutro. Hasło pokazuje, jaką moc ma 110 00 harcerzy i harcerek, którzy rozproszeni po całej Polsce mogą wiele zdziałać. Harcerstwo edukuje i kształtuje postawy, dzięki systemowi stopni i sprawności – rozwija młodego człowieka. Dzieje się to już w drużynach, w których zastępowi organizują zajęcia rówieśnikom, przez instruktorów, którzy wymyślają atrakcyjny program letniego wypoczynku. Harcerstwo rozwija, dzisiaj – wolontariusze ZHP organizują wielki Zlot, podczas którego, wykorzystują swoje kompetencje zawodowe dla rozwoju organizacji. Działamy bez zwłoki, dzisiaj, nie jutro, tworzymy otaczającą nas rzeczywistość - dodaje Marta Bańka.W połowie lipca na Wyspie Sobieszewskiej rozpoczęła się budowa miasteczka, która potrwa aż do 5 sierpnia. W dalszym ciągu rozkładane są namioty na miejsca noclegowe, powstają markety, zaplecze sanitarne, tymczasowe drogi i zdobnictwo obozowe zwane pionierką.Wiąże się to z historią kandydatury ZHP i Miasta Gdańska do Światowego Jamboree Skautowego w 2023, kiedy podczas starań – zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Ruchu Skautowego na terenie przyszłego Jamboree 2023 roku miały odbyć się dwie imprezy poprzedzające. Niestety, nie będziemy w Gdańsku gościć skautów z całego świata, ale odbywa się Zlot ZHP 2018 i Europejskie Jamboree Skautowe 2020.Na tegorocznej edycji pojawić się ma ponaduczestników, dodatkowo 1000 osób instruktorskiej kadry programowej. Rok 2018 ma dla ZHP ogromne znaczenie, ponieważ jest to 100. rocznica powstania ZHP. Nie zapominajmy o tym, 2018 rok to także 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zlot ZHP Gdańsk 2018 wpisuje się w te obchody.Sercem Zlotu będzie Wyspa Sobieszewska. To właśnie tam 1 sierpnia 2018 przybędą zuchy, harcerze i harcerki z 17 chorągwi ZHP, czyli wszystkich województw. Dodatkowa, ponad 16 województw, chorągiew to Chorągiew Stołeczna, obejmująca wszystkich harcerzy ze stolicy.Już od 1 sierpnia rozpocznie się budowa obozów w miasteczku zlotowym. Program Zlotu ZHP to sześć modułów, podczas których będą pełnić służbę na rzecz lokalnych społeczności - na Wyspie Sobieszewskiej i Kaszubach, żeglować, czy brać udział w grach miejskich i odwiedzać instytucje kultury w Gdańsku.Na terenie zlotu odbędą się warsztaty i zajęcia: zarówno przyrodnicze, m.in. w Rezerwacie Mewia Łacha czy Ptasi Raj, czy techniczne, w których korzystać będziemy z ozobotów. Poza tym 11 sierpnia odbędzie się Dzień Regionów, podczas którego na zlotowym rynku odbędzie się jednodniowy jarmark z atrakcjami: pokazami regionalnych tańców, degustacją lokalnych smakołyków, prezentacją kultury i najciekawszych miejsc w Polsce. Harcerzom cały czas towarzyszyć będzie Warta Stulecia – ognisko na cześć odzyskania niepodległości i 100-lecia polskiego harcerstwa.Wieczorowa opcja obejmuje koncerty na Złotej Scenie. Oprócz prezentacji harcerskiej muzyki, będzie można poznać harcerzy i zwyczaje związane z ich chorągwią, skorzystać z warsztatów lub spotkań z pisarką,czy podróżnikiem,. Od 17:30 rozpocznie się program wieczorny, a po 20:30 wydarzenia na scenie.Zarówno mieszkańcy, jak i turyści, mogą odwiedzić Zlot ZHP Gdańsk 2018, jednak najpierw muszą się zarejestrować w panelu, który znajduje się na stronie. Osoby niezwiązane z harcerstwem będą mogły wziąć udział w programie wieczornym i Dniu Regionów. By odebrać wejściówkę, plakietkę i identyfikator, należy przyjechać do Amber Expo. Po zapłaceniu 10 zł za wejście, autobus zabierze chętnych na Wyspę Sobieszewską.Mieszkańcy Wyspy Sobieszewo odbierają wejściówki w punkcie informacji turystycznej. Dla nich wstęp jest bezpłatny, ponieważ są współorganizatorami wydarzenia.