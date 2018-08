Premier Mateusz Morawiecki w środę 8.08.2018 r. przed południem odwiedził harcerzy, którzy biorą udział w Zlocie ZHP w Gdańsku. Na Wyspę Sobieszewską, gdzie znajduje się miasteczko druhów, premier przyjechał z dwójką swoich młodszych dzieci.

Zlot ZHP Gdańsk 2018

Wizyta premiera Morawieckiego w Gdańsku Sobieszewie trwała około godziny. Premier zwiedził część miasteczka harcerzy, wziął też udział w warsztatach.Dzień wcześniej, we wtorek 7.08.2018 premier Morawiecki spotkał się ze związkowcami z „Solidarności”. Rozmowy dotyczyły m.in. podwyżek płac w państwowej sferze budżetowej.Harcerze przyjechali na Wyspę Sobieszewską w poniedziałek 6.08.2018 r. Zlot ZHP Gdańsk 2018 odbywa się pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Został zorganizowany na 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości. Do Gdańska przyjechało około 15 tysięcy osób.Choć Zlot ZHP zaczął się w poniedziałek, to oficjalną ceremonię otwarcia zorganizowano na wtorek, 7 sierpnia o godz. 14. 12 tys. osób ubranych w białe bądź czerwone koszulki stworzyło na Wyspie Sobieszewskiej żywą flagę Polski. Tym samym pobili rekord Guinnessa.