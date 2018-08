Harcerze i harcerki z wszystkich 16 województw, przyjechali do Gdańska, na Wyspę Sobieszewską, by świętować wspólnie 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego i 100-lecie Niepodległości Polski. Od 6 do 16 sierpnia będą mieszkać na ok. 100 hektarowym miasteczku. Mieszkańcy i turyści mogą odwiedzić zlot.

Wejściówki, godziny odwiedzin- zlot ZHP Gdańsk

Utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Możliwość wejścia na teren zlotu dla osób niebędących uczestnikami wydarzenia w następujące dni:* 8 sierpnia* 9 sierpnia* 11 sierpnia (Dzień Regionów)* 13 sierpnia* 14 sierpnia* 15 sierpniaOpłata za wejście na teren miasteczka zlotowego, w zamian za którą otrzymuje się pamiątkową plakietkę, możliwość zaparkowania samochodu na parkingu przy Amber Expo oraz przejazd autobusem wahadłowym wynosi 10 zł/os. Dzieci do 6 roku życia mogą odwiedzać teren zlotu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej bezpłatnie.- Spacery po terenie miasteczka zlotowego z przewodnikiem odbywają się o godz. 11.00, 13.00,15.00. Spotkanie przy Bramie Głównej Zlotu.- W pozostałych godzinach możliwe jest indywidualne zwiedzanie terenu zlotu.1. Zarezerwować wejściówkę można przed wydarzeniem w Systemie Rezerwacyjnym. Każdego dnia przewidzianych jest 500 wejściówek.2. Po dokonaniu rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z kodem, który należy przedstawić w Centrum Rejestracyjnym na Amber Expo (ul. Żaglowa 11, czynne w godzinach 9:45-18:00), aby uzyskać zamówioną przepustkę.3. W Centrum Rejestracyjnym Zlotu należy dokonać płatności (10 zł/os.), która jest możliwa jedynie kartami bankowymi.4. Po wykonaniu tych czynności można skorzystać z zlotowej komunikacji autobusowej, aby dotrzeć na miejsce wydarzenia. Oznakowany autobus kursuje na trasie: Dworzec Główny PKP – Amber Expo – Miasteczko Zlotowe (Wyspa Sobieszewska) – Dworzec Główny PKP – Amber Expo. Autokar rozpoczyna bieg co 20 minut w godzinach 6:00-24:00 i co 30 minut w godzinach 24:00-6:00. Transport dla odwiedzających miasteczko zlotowe jest darmowy.Uwaga! Szanując unikalne warunki przyrodnicze Wyspy Sobieszewskiej organizatorzy zdecydowali, że wjazd samochodami prywatnymi na teren zlotu nie będzie możliwy. Samochody należy pozostawiać na parkingach Centrum Rejestracyjnego na Amber Expo.Dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej, którzy chcieliby odwiedzić Zlot ZHP Gdańsk 2018 organizatorzy przygotowali odrębną, prostszą ścieżkę rejestracji. Nie wymaga ona uprzedniej rezerwacji wejściówek przez system internetowy. Zainteresowani mogą odkryć miasteczko zlotowe bezpłatnie.1. Odebrać wejściówkę w Informacji Turystycznej przy ulicy Turystycznej 1 w Sobieszewie.2. Skorzystać z kursującej co 20 minut komunikacji miejskiej transportującej odwiedzających na teren Zlotu – przystanek Sobieszewo Wyspa. Autobus transferowy ZTM jest oznakowany symbolami wydarzenia. Przejazd komunikacją jest darmowy dla posiadaczy wejściówki.Specjalny autobus linii „ZHP” dowożący do miasteczka będzie zatrzymywał się co 20 minut na przystanku przy ul. Turystycznej (przystanek w kierunku Świbna). Chcąc opuścić teren zlotu, należy udać się w kierunku ulicy Turystycznej i skorzystać z regularnych linii 112, 212 oraz N9. Dla uczestników zlotu na wspomnianych liniach przejazd na podstawie wejściówki również jest bezpłatny.8 sierpnia - Zespół Made i Harcerska Grupa Artystyczna „Liminis”, godz. 20:309 sierpnia - Grupa Muzycznego Wsparcia & Wiatraki, godz. 20:3010 sierpnia - Wszyscy Byliśmy Harcerzami, godz. 20:3011 sierpnia - Pod Lilii Znakiem, godz. 20:0012 sierpnia - Perły i Łotry, godz. 20:3013 sierpnia - Cisza jak ta, godz. 20:3014 sierpnia - Accantus, godz. 20:30Wejściówki na otwarte koncerty można odebrać w punkcie Informacji Turystycznej.Chcąc powrócić z koncertu do Dworca Głównego lub AmberExpo, należy kierować się na przystanek „Wieniecka” (odjazdy co 20 minut). Autobusy linii „ZHP” dojeżdżają bezpośrednio do Dworca Głównego i następnie, po krótkim postoju do AmberExpo.Aby dojechać z koncertu w pozostałe części Wyspy, należy kierować się z miasteczka zlotu w kierunku ul. Turystycznej i skorzystać z regularnych linii 112, 212 lub N9. Dla uczestników zlotu na wspomnianych liniach przejazd na podstawie wejściówki również jest bezpłatny.Codziennie w godzinach 6.30–9:00 uczestnicy będą opuszczali teren zlotu, aby udać się na zajęcia programowe poza Wyspę. Około 85 autobusów będzie przejeżdżało przez most pontonowy. Autokary, po zabraniu uczestników zlotu, wyjadą przez Świbno. Powrót planowany jest w godzinach 15.30–18.00 przez most pontonowy. Po wysadzeniu harcerzy na terenie miasteczka zlotowego, pojazdy wyjeżdżać będą przez Świbno oraz Przegalinę.11 sierpnia to jedyny dzień, kiedy autobusy nie będą kursować. Aby uniknąć dodatkowego ruchu pojazdów ciężarowych w trakcie trwania zlotu, zaopatrzenie będzie odbywało się w godzinach nocnych. W związku ze zlotem planowane jest również wyłączenie fragmentu plaży – okolice wejścia numer 12.W dniach 1–16 sierpnia w godzinach 6.00–23.00 na ulicy Przegalińskiej (na odcinku od ulicy Turystycznej do ulicy Nowej Turystycznej) będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.Podczas trwania zlotu zostanie zmniejszona częstotliwość otwierania mostu pontonowego na Wyspę Sobieszewską. W dni powszednie most będzie otwierany o godzinach 9.00, 13.00 i 19.00, natomiast w dni wolne od pracy tj. 11, 12 i 15 sierpnia dodatkowe otwarcie zaplanowano na godzinę 21.00. Ponadto w okresie montaży i demontaży tj. do 6 sierpnia oraz od 16 do 30 sierpnia, przez całą dobę, można spodziewać się zwiększonego ruchu pojazdów ciężarowych.W dniach 1-16.08.2018 na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Nowej Turystycznej tj. do miasteczka ZHP, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, co oznacza, że w tym okresie autobus linii 512 (Przegalina – Wyspa Sobieszewska – Przegalina) nie będzie mógł kursować.Chcąc zapewnić mieszkańcom Sobieszewskiej Pastwy komunikację, został wprowadzony ruch okólny na linii szczytowej 212 w kierunku pętli Przegalina ‒ pomiędzy przystankami „Sobieszewo Wyspa” i „Przegalina”, autobusy tej linii pojadą ul. Przegalińską z pominięciem ul. Turystycznej. Na trasie przejazdu przez ul. Przegalińską będą obowiązywały wszystkie dotychczasowe przystanki linii 512. Trasa powrotna linii 212 z Przegaliny do Dworca Głównego pozostanie bez zmian, tj. przez Świbno i Turystyczną.