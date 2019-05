Zmarł prof. Roman Kaliszan – wybitny naukowiec i wspaniały człowiek

Dla społeczności uczelnianej, jak i całego środowiska naukowego Wybrzeża, to ogromna, bolesna strata. Prof. Kaliszan przez całe swoje życie zawodowe związany był z GUMed. Tu ukończył Wydział Farmacji i rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej AMG a następnie w Zakładzie Biofarmacji i Farmakodynamiki AMG, którą następnie kierował.

Był Członkiem Rzeczywistym PAN, doktorem h. c. kilku uniwersytetów oraz rektorem AMG w latach 2005-2008 – najtrudniejszym czasie dla należącego do uczelni borykającego się z ogromnymi długami szpitala. Wielokrotnie nagradzany m.in. Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskie w Dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Medycznych oraz Nagrodą im. Jana Heweliusza.

Prof. Roman Kaliszan był niezwykłym człowiekiem – nie tylko mądrym, ale i prawym, dobrym i życzliwym. A przez to powszechnie lubianym i szanowanym. Kilka lat temu prof. Kaliszan przeszedł zawał serca, kilkanaście tygodni temu – dopadła go grypa. Gdy wyzdrowiał, wyjechał w daleką podróż, m. in do Singapuru. Z groźną bakterią jego osłabiony organizm już sobie nie poradził.

