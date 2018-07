Masz zdjęcie do tego tematu?

W nocy z soboty na niedzielę, w wieku 88 lat, zmarł Roman Korynt, legendarny piłkarz gdańskiej Lechii.

Roman Korynt z Lechią związał się w 1953 roku i grał w Gdańsku 15 lat. Co ciekawe, sportowa kariera legendy Lechii to nie tylko piłka nożna . Pan Roman w latach 1946-47 był mistrzemWybrzeża w boksie, w wagach lekkiej i półśredniej.W trakcie swojej bogatej kariery zaliczył ponad 200 występów w biało-zielonych barwach. Ma też na koncie 35 gier w reprezentacji Polski, gdzie kilka razy pełnił funkcję kapitana.Był wtedy uznawany za jednego z najlepszych stoperów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Grał m.in. w słynnym meczu Biało-Czerwonych z ZSRR w 1957 r. Wówczas to Polska wygrała 2:1 po dwóch golach Gerarda Cieślika.- Bazowałem na „czytaniu gry”, miałem taki piłkarski instynkt. Wyczuwałem gdzie poleci piłka, w którą stronę zawodnik drużyny przeciwnej zechce zrobić zwód. Używałem jedynie prawej nogi, ale przede wszystkim dobrze grałem głową. Strzeliłem dzięki niej parę bramek, bo lubiłem czasem pobiec na pole karne rywala, a później cieszyć się razem z kibicami - opowiadał w rozmowie z oficjalnym wydawnictwem Lechii „Lechistą” Roman Korynt, przy okazji swoich 85. urodzin.Roman Korynt w przeszłości był też piłkarzem m.in. Gromu Gdynia, Lublinianki Lublin czy CWKS Warszawa.O terminie pogrzebu Romana Korynta poinformujemy w najbliższym czasie.