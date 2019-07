Zmian klimatu gdańscy naukowcy sami nie zatrzymają, ale rolnikom pomogą. Specjalny serwis pozwala prognozować wilgotność gleby

- My globalne ocieplenie odczuwamy na własnej skórze od lat. Zniknęły tradycyjne pory roku, a to zaburza cykl rozwoju roślin. „Anomalie pogodowe” w miastach oznaczają tylko tyle, że w marcu można paradować w krótkim rękawie, a w maju przychodzą przymrozki i trzeba się cieplej ubrać, ale dla plonów są zabójcze, bo one zwyczajnie wymarzają - tłumaczy pan Marcin, sadownik z okolic Malborka, który nie ukrywa, że pewne prognozowanie warunków meteorologicznych z większym wyprzedzeniem nie rozwiąże problemu zmian klimatycznych, ale może ułatwić pracę, a czasem nawet uratować zbiory.

M.in. dla niego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło specjalny internetowy serwis geoportal.gov.pl, dzięki któremu można sprawdzić informacje o prognozowanej wilgotności gleby na terenie całego kraju, nawet z 60-godzinnym wyprzedzeniem. Portal uruchomiony został w oparciu o dane przygotowane w ramach projektu METEOPG, kierowanego przez prof. Mariusza Figurskiego przy współudziale dr. inż. Grzegorza Nykiela z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Profesor Figurski tłumaczy: