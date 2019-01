Zmiana czasu na zimowy 2018. Kiedy przestawiamy czas z letniego na zimowy? Zmiana czasu na zimowy od 28 października 2018

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2018. Kiedy przestawiamy zegarki?

Jesienna pogoda, niskie temperatury i zapowiedzi zimy przybliżają nas dużymi krokami do myślenia o zmianie czasu z letniego na zimowy. Kiedy w tym roku przestawiamy zegarki? Zmiana czasu na zimowy oznacza godzinę snu więcej.

Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy 2018?

Zwyczajowo czas zimowy wprowadzany jest w październiku, natomiast letni w marcu. W tym roku tradycyjnie czas zimowy będzie obowiązywał od ostatniej niedzieli października (czas letni wprowadzany jest w ostatnią niedzielę marca).

Zmiana czasu nastąpi w niedzielę 28.10 z godziny 3 na 2. Czyli wskazówki zegarków przesuwamy do tyłu - o godzinę. Mówiąc krótko pośpimy dłużej o godzinę!

Zmiana czasu na zimowy 2018. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu ma miejsce dwa razy w roku. Kiedy zatem przestawiamy zegarki?

czas zimowy - obowiązuje od ostatniej niedzieli października

- obowiązuje od ostatniej niedzieli października czas letni - obowiązuje od ostatniej niedzieli marca

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2018. Od kiedy przestawiamy zegarki?

W Polsce zmieniamy zegarki nieprzerwanie od 1983 roku (tylko w 1982 roku, w związku ze stanem wojennym, zrezygnowano ze zmiany czasu na letni). Wcześniej parokrotnie wprowadzano obowiązek zmiany czasu - w latach od 1945 do 1949, od 1957 do 1964, od 1977 do 1981. Do 1995 czas letni w Polsce był odwoływany w ostatnią niedzielę września (a wprowadzany w ostatnią niedzielę marca tak jak obecnie).

Koniec ze zmianą czasu na letni i zimowy?

Komisja Europejska przedstawiła projekt ws. zniesienia zmiany czasu. Dyrektywa spowoduje, że nie będziemy przestawiać zegarków. Powód? 84 proc. Europejczyków uznało, że zmiana czasu to niepotrzebny problem prowadzący m.in. do złego samopoczucia. Nie wiadomo jednak, który czas pozostanie - letni czy zimowy. Nie wiadomo też, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Zobacz: Koniec ze zmianą czasu na letni i zimowy?