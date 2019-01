Zmiany tras autobusów w Gdańsku. Korekta tras i rozkładów 8 linii autobusowych w południowych dzielnicach Gdańska dobrze przyjęta pasażerów

Pasażerowie bardzo pozytywnie oceniają chociażby wydłużenie do pętli Jaworzniaków kursowania autobusów linii 115. Dzięki tej zmianie pasażerowie z Gdańska Południe zyskali połączenie z Suchaninem, UCK, Politechniką, węzłem Opera Bałtycka i Wrzeszczem. Autobusami 115 z Suchanina można też teraz dojechać na cmentarz Łostowicki. Łatwiejszą komunikację zyskali też dzięki tym korektom Uczniowie Pomorskich Szkół Rzemiosł.

- Mnie wydłużenie linii 115 cieszy przede wszystkim dlatego, że od dłuższego czasu zawieszona jest linia 118, ze względu na prace przy wiadukcie Biskupia Górka. Choć utrudniony mam przez ten remont dojazd do centrum, to przynajmniej teraz łatwiej z mojego Ujeściska mogę dojechać chociażby do Wrzeszcza - mówi pani Daria.

Zmiany tras autobusów w Gdańsku

Przypominamy, na czym polegają także zmiany na pozostałych liniach.

Kursująca głównie po Przymorzu i Oliwie linia 199 została wydłużona do Dworca Głównego przez Suchanino. Podobnie stało się z linią 139, jej autobusy od Oliwy i Przymorza kursują teraz przez al. Grunwaldzką do dworca PKP we Wrzeszczu. Dzięki temu, na wspólnej trasie z linią 199 z Oliwy przez Przymorze do Wrzeszcza łączna częstotliwość kursów autobusów wzrosła do 10 minut.

Autobusy linii 164 od 6 października 2018 r. zamiast do Wrzeszcza PKP, jeżdżą do pętli Łostowice. Dzięki tej zmianie mieszkańcy zyskali nowe połączenie węzła integracyjnego Łostowice Świętokrzyska z przystankiem kolei metropolitalnej „Kiełpinek”, a także o wiele częstsze połączenie Kiełpinka PKM z Jasieniem oraz Jasienia z Ujeściskiem.

Trasa pojazdów nr 131 została przesunięta na al. Zwycięstwa, dzięki czemu szybszy dojazd do UCK i innych szpitali na Aniołkach zyskali mieszańcy centrum Gdańska. W końcu w ten rejon dostać się bezpośrednim autobusem mogą też pacjenci z Olszynki.

Jedynym „cięciem” wprowadzonym w ostatnich dniach jest ograniczenie do funkcjonowania tylko w dni powszednie linii 156. Jej funkcje na odcinku z Emaus do Jaworzniaków w dni wolne od pracy przejęły jednak autobusy wspomnianej na początku linii 115.

