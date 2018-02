W 2018 roku nastąpią zmiany w kodeksie pracy. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej prof. Marcin Zieleniecki zapowiada duże zmiany w systemie urlopowym oraz przydzielaniu premii uznaniowych. Mają być nowe rodzaje umów o pracę. Pracownicy bez wyjątku mają mieć 26 dni urlopu. Urlop na żądanie bezpłatny. Jakie dokładnie zmiany szykuje nam rząd?

Zmiany w kodeksie pracy obejmą urlopy, premie, umowy o pracę. Rząd pracuje nad modyfikacją prawa, które niemal bez zmian obowiązuje od 40 lat. To ma być wielka reforma kodeksu pracy, bo obecny zdaniem rządzących jest przestrzały. Sytuacja na rynku pracy zmieniła się, a prawo zostało. Będą nowe rodzaje umów o pracę, nowe zasady premiowania, 26 dni urlopu dla wszystkich bez względu na staż pracy. Zmiany w kodeksie pracy mają być duże. Sprawdź, kto skorzysta na zmianach w kodeksie pracy.Prof. Marcin Zieleniecki w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną zapowiada szereg rewolucyjnych zmian mających uzdrowić rynek pracy . Zmiany przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która przygotowuje poprawki już od roku. Ministerstwo chce namawiać do zawierania większej liczby układów zbiorowych z pracodawcą. Obecnie w Kodeksie Pracy wskazuje się 26-dniowy urlop, który po uzgodnieniu między przełożonym i pracownikami mógłby zostać skrócony do 20 dni lub wydłużony do 30. Ta liczba będzie podlegać negocjacjom przy zawieraniu układu zbiorowego.W dodatku resort zapowiada, że dni urlopowe trzeba będzie wykorzystać w przysługującym nam roku. Nie będzie możliwości przetrzymywania ich na następny rok. W praktyce oznacza to, że pozostałe nam dni urlopowe będziemy musieli wykorzystać np. pod koniec roku. To jednak nie koniec zmian. Nie będzie możliwe również wykonywanie dodatkowo płatnej pracy dla innego podmiotu w trakcie urlopu wypoczynkowego. - Chodzi o sytuacje, gdy w trakcie korzystania z urlopu pracownik nie odpoczywa od pracy zarobkowej, tylko wykonuje ją dla innego podmiotu albo na innej podstawie prawnej. Urlop ma służyć wypoczynkowi - mówi prof. Zieleniecki dla Dziennika Gazety Prawnej.Resort szykuje wielkie zmiany także w przypadku premii uznaniowych. Ministerstwo chce ograniczyć uznaniowe składniki pensji, a nowy Kodeks Pracy ma uregulować jaki procent części wynagrodzenia będzie uzależniony od decyzji pracodawcy.- Chodzi o to, aby ograniczyć patologie w zakresie wynagradzania poprzez zagwarantowanie, że stabilna płaca o określonej wysokości stanowi konkretny udział całego wynagrodzenia - dodaje prof. Zieleniecki.MASZ PRAWO WIEDZIEĆ. Rzecznik ZUS: jak udokumentować okresy zatrudnienia