Zmiany w komunikacji miejskiej w Gdańsku w okresie wakacji letnich 2019

W środę, 19 czerwca, nastąpi zakończenie roku szkolnego. Przed nami okres wakacyjny, który potrwa do 1 września. Nastąpią wakacyjne zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów.

Zmiany w kursowaniu tramwajów: Na linii 8 nastąpi podwojenie częstotliwości kursów w soboty, niedziele i święta. Tramwaje tej linii będą kursować w godz. 10:00-19:00 co ok. 10, a nie co 20 minut. Uruchomiona zostanie sezonowa linia 63 na trasie Łostowice Świętokrzyska – Śródmieście SKM – Brama Wyżynna – Dworzec Główny – Opera Bałtycka – Brzeźno Plaża. Linia będzie funkcjonować:

• od czwartku, 20.06.2019 r. (Boże Ciało – święto) do niedzieli, 01.09.2019 r. we wszystkie soboty, niedziele i święta, z częstotliwością co ok. 20 minut, zapewniając, łącznie z linią 3, 10-minutową częstotliwość kursów między Chełmem, Śródmieściem i plażą w Brzeźnie. Linia 63 będzie linią zwykłą – obowiązują bilety na linie zwykłe. Pozostałe linie będą funkcjonować wg stałych rozkładów jazdy. Uwaga: W tym roku, z powodu trwającego remontu na Stogach (o inwestycji czytaj tu), nie zostanie uruchomiona linia sezonowa 68.

Zmiany w kursowaniu autobusów: Z uwagi na wakacje, część linii w dni powszednie będzie funkcjonować wg zmienionych zasad: • Linia 574 - wakacyjne zawieszenie funkcjonowania. • Linie 126, 154, 162, 174, 175, 178, 269, 295 - w dni powszednie będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w okresie ferii i wakacji. Autobusowe linie sezonowe • Linia 606

- z uwagi na coraz większą popularność linii przyspieszonej 606 w kierunku Westerplatte, został skorygowany sobotnio-świąteczny rozkład jazdy. Częstotliwość kursów linii 606 została zwiększona do co ok. 30-40 minut. Nowy rozkład jazdy obowiązuje już od 08.06.2019 r. • Linia 622

- linia 622 (relacja Oliwa Pętla Tramwajowa – Oliwa ZOO) funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia – autobusy odjeżdżają co około 20-30 minut. • Linia 658

- linia 658 (dostępna dla wszystkich pasażerów, ale dedykowana rowerzystom i obsługiwana przez autobusy przystosowane do bezpiecznego przewozu jednośladów) łączy przystanek przy Stadionie Energa z węzłem przy ul. Ku Ujściu, umożliwiając łatwe kontynuowanie wycieczki rowerowej w kierunku Westerplatte czy Stogów.

Rowerzyści poruszający się w przeciwnym kierunku zyskali lepszy dojazd choćby do Brzeźna, Oliwy czy Sopotu. Od 20.06.2019 r. linia będzie funkcjonować codziennie, tj. dodatkowo w dni powszednie co około 20 minut w godzinach szczytu i co 40 minut w międzyszczycie. • Zastępcza linia autobusowa T8

- zwiększona zostanie częstotliwość kursów linii zastępczej z co 20 do co około 5 minut w soboty, niedziele i święta. Przypominamy, że na plażę na Stogach można dojechać również autobusami linii 158 i 258. Tramwaj wodny Od czwartku, 20.06.2019 r. zmianie ulegną rozkłady rejsów tramwajów wodnych na liniach: F5 (Żabi Kruk – Westerplatte- Brzeźno) oraz F6 (Targ Rybny – Narodowe Centrum Żeglarstwa- Sobieszewo). W okresie wakacyjnym statki będą pływały we wszystkie dni tygodnia. Linię F5 obsługiwać będą 2 statki: „SONICA” i „SONICA I”; odbywać się będzie 6 rejsów dziennie do Brzeźna i 6 rejsów w drodze powrotnej.

Na linii F6 pływać będzie duży statek „ELŻBIETA” mogący jednorazowo pomieścić do 140 osób i 10 rowerów, odbywać się będą 3 rejsy dziennie do Sobieszewa i 3 rejsy w drodze powrotnej.

