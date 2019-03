Zmiany w organizacji ruchu w Gdańsku. Kolejne ograniczenia w kursowaniu tramwajów na Stogi i utrudnienia dla kierowców w centrum [mapa]

Zmiany w kursowaniu tramwajów na Stogi

Od soboty 30.03.2019 r. w związku z montowaniem tymczasowego rozjazdu przy przystanku „Sucharskiego” tramwaje linii nr 9 kursować będą na skróconej trasie. Przez sobotę i niedzielę dojadą tylko do pętli Przeróbka, a od poniedziałku 1 kwietnia 2019 r. do przystanku Sucharskiego.

Bez zmian pozostaje trasa linii nr 8 (tylko do pętli Przeróbka). Taka organizacja ruchu utrzyma się do końca inwestycji planowanego na III kwartał tego roku.

W związku z tymi utrudnieniami w godzinach szczytu do średnio co 7,5 minuty zwiększona zostanie częstotliwość autobusów zastępczej linii T8. Wybrane jej kursy, a także linii 111, będą obsługiwane pojazdami przegubowymi. Dodatkowo na linii autobusowej 158 z Wrzeszcza na Stogi wykonywany będzie dodatkowy kurs w godzinach wieczornych, w soboty, niedziele i święta, co oznacza, że w godz. ok. 19:30 – ok. 21:30 częstotliwość kursowania wzrośnie z 60 do 40 min.

Zmiany w ruchu przy Węźle Unii Europejskiej

Od poniedziałku 1.04.2019 r. na spore korki w centrum muszą uważać kierowcy. Tego dnia dla ruchu zostanie fragment jezdni w kierunku Pruszcza Gdańskiego - od Węzła Unii Europejskiej do skrzyżowania z ul. Toruńską (odcinek ok. 200 m).