Na zdjęciu: Oskar Piechota (© Piotr Hukało)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Oskar Piechota ma za sobą kolejną walkę dla najlepszej organizacji MMA na świecie, UFC. Wiemy już, jaką gażę zgarnie za pojedynek z Geraldem Meerschaertem.

28-letni gdańszczanin o ostatniej walce chciałby z pewnością jak najszybciej zapomnieć. Po raz pierwszy w karierze musiał bowiem przełknąć gorzką pigułkę porażki. Polak przegrał z Amerykaninem w Las Vegas przez techniczne poddanie. Do akcji musiał wkroczyć sędzia, który przerwał pojedynek, bo Oskar Piechota został "odcięty" od tlenu przy duszeniu.



Gdański fighter, mimo porażki, może oczywiście liczyć na gażę za walkę. W sumie zarobił 14 tysięcy dolarów, czyli ponad 50 tysięcy dolarów. A mógłby zarobić dwa razy tyle, gdyby nie niespodziewana porażka. Dziś jednak to tylko gdybanie.



Na największą gażę po gali w Las Vegas mógł liczyć z kolei Israel Adesanya, który w walce wieczoru pokonał Brada Tavaresa. Za ten pojedynek dostanie 103 tysiące dolarów.



Wcześniej Piechota stoczył dwie inne walki dla UFC. W Ergo Arenie przed rokiem pokonał Jonathana Wilsona, a w lutym tego roku odprawił z kwitkiem Tima Williamsa. Czy dostanie propozycję kolejnego pojedynku? Z pewnością tak, bo w Las Vegas, mimo porażki, pokazał, że ma serce do walki.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.