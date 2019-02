Znamy nazwiska sędziów w meczach Lechii Gdańsk i Arki Gdynia w 18. kolejce Lotto Ekstraklasy

Starcie Arki Gdynia z Pogonią Szczecin poprowadzi w roli pierwszego sędziego Tomasz Musiał z Krakowa. Spotkanie to zaplanowane zostało na piątek (2 listopada) na godz. 18. Na VAR-ze zasiądzie natomiast Tomasz Kwiatkowski.

Tomasz Musiał nie miał jeszcze okazji prowadzić w tym sezonie pojedynku z udziałem żółto-niebieskich. Z kolei piłkarze Pogoni mieli z krakowianinem do czynienia raz. Było to w zremisowanym bezbramkowo pojedynku ze Śląskiem we Wrocławiu.

Z kolei hitowe starcie Lechii z Lechem w Poznaniu poprowadzi Daniel Stefański z Bydgoszczy. Batalię tę zaplanowano na najbliższą niedzielę (4 listopada). Pierwszy gwizdek w tym meczu o godz. 18. Przed kamerami VAR-u zasiądzie tego dnia Bartosz Frankowski.

Biało-zieloni mieli już do czynienia w tym sezonie z sędzią Stefańskim. Było to podczas wygranego 4:1 pojedynku z Zagłębiem Sosnowiec w Gdańsku. Arbiter z Bydgoszczy dwa razy natomiast gwizdał w tych rozgrywkach piłkarzom Lecha Poznań (Śląsk Wrocław - Lech Poznań 0:1, Legia Warszawa - Lech Poznań 1:0).

Obsada sędziowska 14. kolejki Lotto Ekstraklasy

2 listopada (piątek):

Arka Gdynia - Pogoń Szczecin, godz. 18, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków)

Piast Gliwice - Wisła Kraków, godz. 20.30, sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

3 listopada (sobota):

Cracovia - Miedź Legnica, godz. 15.30, sędzia: Paweł Gil (Lublin)

Śląsk Wrocław - Wisła Płock, godz. 18, sędzia: Zbigniew Dobrynin (Łódź)

Legia Warszawa - Górnik Zabrze, godz. 20.30, sędzia: Wojciech Myć (Lublin)

4 listopada (niedziela):

Zagłębie Lubin - Korona Kielce, godz. 15.30, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Lech Poznań - Lechia Gdańsk, godz. 18, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

5 listopada (poniedziałek):

Zagłębie Sosnowiec - Jagiellonia Białystok, godz. 18, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)