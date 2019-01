Znieważał i dyskryminował, bo nie dostał sosów do pizzy. 41-letni mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za swoje zachowanie

Policjanci zatrzymali i doprowadzili do prokuratora 41-letniego mężczyznę, który na tle narodowościowym groził i dyskryminował obywatela Białorusi. Do przestępstwa doszło w jednym z bloków w rejonie gdańskiej Zaspy. Do jednego z mieszkań klienci zamówili pizzę, którą dostarczył pracujący w pizzerii Białorusin. Gdy okazało się, że do dostarczonej pizzy nie dołączono sosów, dostawca ponownie powrócił do klientów z brakującym zamówieniem. Przebywający w mieszkaniu mężczyźni zaczęli zachowywać się wobec niego bardzo agresywnie, zaczęli mu ubliżać.

Pokrzywdzony w obawie o swoje bezpieczeństwo zaczął rejestrować zachowanie mężczyzn za pomocą swojego telefonu komórkowego, jednocześnie próbował opuścić klatkę schodową. Nie mógł jednak zjechać windą, bo jeden z mężczyzn zablokował ją nogą i wytrącił mu telefon z dłoni. 41-latek zaczął wtedy dyskryminować pokrzywdzonego obrażał go, kazał mu wyjeżdżać z Polski i kierował w jego stronę obelgi.

Gdańscy funkcjonariusze po otrzymaniu informacji o tym przestępstwie ustalili tożsamość osób, które przebywały wówczas w mieszkaniu. Pod koniec ubiegłego tygodnia prokurator nadzorujący pracę policjantów, zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do jednostki policji 41-letniego mieszkańca Gdańska.

W miniony piątek prokurator przedstawił 41-latkowi zarzut dyskryminowania oraz kierowania gróźb wobec pokrzywdzonego z powodu jego przynależności narodowej wskazujących na zamiar użycia przemocy wobec pokrzywdzonego. Mężczyzna usłyszał również zarzut kierowania gróźb karalnych, które miały wymusić na pokrzywdzonym zaprzestania nagrywania telefonem komórkowym zdarzenia oraz zarzut znieważenia słowami obelżywymi.

W tej sprawie zarzut znieważania usłyszał również brat zatrzymanego przez policjantów 41-latka. Pokrzywdzony złożył w tej sprawie wniosek o ściganie sprawcy tego przestępstwa. Prokurator wobec 41-letniego mieszkańca Gdańska zastosował policyjny dozór, poręczenie majątkowe, zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonego. Za dyskryminację, znieważanie na tle narodowościowym może grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: