Zniżka dla mieszkańców w jednej z restauracji w Gdańsku. Tomasz Kammel: "Ale ja nie lubię takich akcji"

Na początku marca, na Instagramie oraz Facebooku, Tomasz Kammel zamieścił zdjęcie z jednej z gdańskich restauracji na Głównym Mieście. Na zdjęciu widniała specjalna oferta: - 20 procent dla gdańszczan na całe menu.

Obok zdjęcia prezenter napisał (pisownia oryginalna): „Żyjemy w wolnym kraju, wiem. Ale ja nie lubię takich akcji. Jestem z Jeleniej Góry, i dlatego płacę więcej?, hmmmm. Jestem z Jeleniej Góry i dlatego poszedłem do konkurencji. Swoją drogą jako gdańszczanin też w życiu bym tam po takiej akcji nie poszedł”.

"Dyskryminacja", "Strzał w kolano"

Pod postami pojawiło się sporo komentarzy. Część internautów popiera oburzenie Kammela: "Idiotyczna promocja", "Ja bym nie poszła, to dyskryminacja", "Strzał w kolano. Szczególnie, że miasto Gdańsk jest miastem turystycznym", "Nie chcę nikogo urazić, ale... jak dla mnie słaba ta akcja. To moja opinia mam do niej prawo. Rozumiem zniżki dla emerytów i rencistów. Ale to jest, no muszę użyć tego słowa - mało gościnne. Np. w tym lokalu smacznie gotują, przyjeżdżają do nas znajomi, zabieramy ich tam. Oni płacą więcej, a my mniej", "Bez sensu, odbiera smak na samo wejście", "Zgadzam się panie Tomku, słaba ta akcja i to w "tolerancyjnym" Gdańsku", "Ale wtopa. Wstyd mi za Gdańsk".

Pojawiły się też komentarze popierające akcję: "Panie Tomku, inicjatywa jest jak najbardziej na plus", "W wielu miejscach na świecie miejscowi płacą mniej niż turyści. I co w tym złego Tomku? Ja uważam, że to świetne rozwiązanie, by nie ograbić z kasy mieszkańców. My jesteśmy turystami, stać nas na wyjazdy, to stać nas na rachunki", "Gdańszczanie w porównaniu z resztą Polski są super. Zasługują nawet na 50%", "Nie jestem z Gdańska, ale będąc tydzień temu przechodziłam i chwaliłam ten pomysł. Bardzo fajnie, że Gdańsk dba o mieszkańców. Super pomysł, piękne miasto, wspaniali ludzie".

Zniżka dla gdańszczan

Restauracja oferuje rabat 20% na całe menu dla osób posiadających kartę mieszkańca, ale zapewnia, że obsługa nie legitymuje klientów. "Jeszcze nie wszyscy kartę posiadają, dlatego też wystarczy samo hasło: jestem z Gdańska" - informują.