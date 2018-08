Zoo w Gdańsku poszerza ofertę atrakcji - w czwartek 2.08.2018 r. otwarte zostanie tam nowe miejsce wypoczynkowe wraz z wodospadem. Z tej okazji warto odwiedzić oliwski ogród zoologiczny!

Gdański Ogród Zoologiczny zaprasza w czwartek, 2 sierpnia, na uroczyste otwarcie nowego, urokliwego miejsca wypoczynkowego. Pomiędzy wolierami ptaków a wybiegami wielbłądów i bawołów indyjskich, powstał piękny zakątek z 7, 5 metrowym wodospadem.W 2016 roku Gdańsk nawiedziła potężna ulewa, która spowodowała szkody i zalania w całym mieście. Zniszczeniu uległy również rozległe tereny oliwskiego ogrodu zoologicznego: zalane zostały wyspy gibbonów, pelikanów, podtopione domki tapirów, hipopotamów, zniszczony domek jeleni.Dzięki zaangażowaniu pracowników gdańskiego zoo udało się zabezpieczyć zwierzęta i ich wybiegi i naprawić powstałe szkody. Pozostał jednak jeszcze jeden obszar do naprawy: skarpa w pobliżu wybiegu wielbłądów i bawołów. Pan Lesław Czeremański, brygadzista działu zieleni gdańskiego zoo, zaproponował przekształcenie tego terenu w urokliwy zakątek do wypoczynku, zadumy i rekreacji. Zadanie nie było proste – priorytetem w ogrodzie zoologicznym zawsze są wybiegi zwierząt i alejki dla zwiedzających. Ponadto teren był bagnisty, nierówny i grząski, zniszczony przez rwącą wodę. Zespół działu zieleni pod wodzą pana Czeremańskiego poświęcił każdą wolną chwilę by zrealizować ambitny pomysł.- Zależało nam na rewitalizacji tego miejsca i ułatwieniu dostępu osobom niepełnosprawnym oraz wózkom dziecięcym – opowiada pan Lesław. – Nawieźliśmy około 400 ton betonowego gruzu do wzmocnienia skarpy, kilkaset m kw geosyntetyków, ponad 1500 m3 ziemi i ponad 40 ton kamieni zbieranych z pól i wykopów.W efekcie powstał piękny zaułek z dwoma wodospadami (w tym jeden o długości 7,5 metrów!), umocnione kamieniami zbocza, jeziorko porośnięte wodną roślinnością oraz łąka z ławkami wypoczynkowymi. Pomysłowo rozlokowano rośliny, takie jak bluszcz, irgi płożące, hortensje, tulipanowce, budleje, robinie akacjowe, rajskie jabłonie i odmiany dereni. Wybudowana została drewniana wiata ze stołami i ławami, w której można zjeść swój prowiant i odpocząć. Powstała zupełnie nowa infrastruktura drogowa: szerokie chodniki i podjazdy, po których bez problemu mogą się poruszać osoby niepełnosprawne oraz wózki dziecięce.- Bardzo doceniam inicjatywę pracowników zoo i ich zaangażowanie w realizację projektu – chwali. – Ogród zyskał nowy, wzbogacający krajobraz obszar i zupełnie nową trasę zwiedzania dla naszych gości. W zakątku tworzy się nisza ekologiczna, już można zauważyć, że ptactwo zakłada tam swoje gniazda.Już jutro, po blisko 2 latach trudnej pracy, nastąpi oficjalne otwarcie „zaułka zakochanych”, a w wodospadzie po raz pierwszy popłynie woda. Uroczystość rozpocznie się w zoo o godz. 10.Wstęp do zoo jest możliwy po okazaniu ważnego biletu.