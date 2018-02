Biegaczy w Gdyni czekają dwie imprezy na rozpoczęcie sezonu. W ten weekend zmierzą się na dystansie 10 km, a za miesiąc w półmaratonie.

Onico Gdynia Półmaraton zaplanowano w dniach 16-18 marca. Sobota, 17 marca przeznaczona będzie dla dzieci i młodzieży. Młodzi zawodnicy sprawdzą się na dystansach od 250 metrów (najmłodsi, z rocznika 2013) do 2000 metrów (roczniki 2000 -2002). Niedziela, 18 marca będzie świętem na półmaratońskim dystansie (21 km i 97,5 metra), ze startem o godz. 10 z al. Jana Pawła II. Start, ze względu na dużą frekwencję, będzie miał charakter falowy. Tradycyjnie już każdy z biegaczy będzie ustawiony według podanej przez siebie „życiówki”.Trasa posiadająca atest PZLA ma limit czasu na jej ukończenie ustalony na trzy godziny. W 2017 roku linię mety przekroczyło 5895 osób, a zwycięzca - Kenijczyk- potrzebował na to 1:02.55. Najszybszy z Polaków(UKS Bliza Władysławowo Adidas Running) był czwarty i zmierzono mu czas 1:05.20. W 2016 roku na mecie było 4125 zawodników.Zawody w Gdyni to także szereg dodatkowych atrakcji. Od piątku do soboty potrwają w Gdynia Arenie sportowe targi „Fit Living Expo”, połączone z biurem zawodów. Natomiast obok Akwarium Gdyńskiego na Skwerze Kościuszki powstanie miasteczko biegowe z atrakcjami dla całych rodzin. Miasteczko czynne będzie w sobotę i niedzielę.Rejestracja do zawodów odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.SlotMarket.pl. Opłata w półmaratonie wynosi 99 złotych (do 28 lutego), a później do 11 marca 109 złotych. W przypadku sztafet trzeba wpłacić 149 złotych (do 28 lutego), a do 11 marca 169. W biurze zawodów (16 i 17 marca w Gdynia Arenie) będzie to odpowiednio 159 i 199 złotych.