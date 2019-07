Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej... na jeden dzień!

W planie takiej wizyty znajdą się zajęcia z podstaw musztry wojskowej, czytania mapy, rzut granatem ćwiczebnym, celowanie i strzelanie przy użyciu trenażerów - takich jak Cyklop, a więc urządzenia wykorzystywanego do kontrolowanej nauki strzelania. Uczestnicy nie dostaną standardowej broni z ostrą amunicją.

Na naszym terenie wyznaczone zostały do tej akcji dwa miejsca. Będzie można wstąpić do jednostek zlokalizowanych w powiecie lęborskim oraz słupskim. To lęborski 1 Batalion Zmechanizowany podlegający pod 7 Brygadę Obrony Wybrzeża w Słupsku oraz Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce.