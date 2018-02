Świadczeniobiorcy mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego - przypominają przedstawiciele gdańskiego ZUS. Zakład rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2017 r.

Jak informują urzędnicy, najpóźniej na przełomie lutego i marca PIT trafi do wszystkich, którzy w 2017 r. choć przez jeden dzień pobierali świadczenie z ZUS.- Osoby, które nie miały żadnych dochodów poza rentą lub emeryturą nie muszą martwić się o roczne rozliczenie swoich podatków, zrobi to za nie ZUS. PIT 40 A to informacja dla nich, a jednocześnie deklaracją, która została wysłana do urzędu skarbowego. Pozostali w zależności od tego, z jakich świadczeń korzystali otrzymają PIT-11A, PIT-11 lub PIT-8C. Oni będą musieli rozliczyć się samodzielnie - mówi, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.Tłumaczy, że świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego do 30 kwietnia., którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego rzecz mają taką możliwość w składanym w urzędzie skarbowym rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie z ZUS informację o przekazaniu 1% powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP, a Urząd Skarbowy dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego PIT-40A - informuje Cieszyński.