ZUT Gdańsk Szadółki. Budowa kompostowni śmieci na Szadółkach. Zadaszona hala już stoi. Fetor ma się zmniejszyć [wideo, zdjęcia]

Jak mówi Marcin Zeszutek z Eko Tech, przedstawiciel wykonawcy inwestycji zakończone zostały praktycznie wszystkie prace żelbetowe i konstrukcja stalowa, czyli zadaszenie. -Do zrobienia zostały wszystkie rurki, kable, które mamy zamontować w środku, a także przenośniki, którymi będą transportowane odpady z sortowni - zaznacza Marcin Zeszutek.

- Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m sześć. i powierzchni prawie 13 000 m kw. Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem – mówi Maciej Jakubek, członek zarządu ZU ds. technicznych.

Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem.

Nowa kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych (tzw. śmieci mokre) rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech części: hali przyjęci odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto wynosi: 36, 7 mln zł, z czego 68 proc. finansowane jest ze środków unijnych. Budowa rozpoczęła się ponad pół roku temu - w maju 2018 r.

Sama hala przyjęcia odpadów ma blisko 1400 m kw. To tu zaczynać się będzie cały proces kompostowania.

- Czyli mieszanie odpadów z materiałem strukturalnym i ich dystrybucja do boksów - wskazuje Jakubek. - Ideą kompostowni jest pełna hermetyzacja, stworzenie szczelnych warunków, oddzielenie procesów kompostowania od otoczenia - podkreśla.

Powietrze wychodzące z instalacji objęte będzie systemem mechanicznej wentylacji wyposażonej w system oczyszczania. Biofiltr jest oddzielnym budynkiem. Obiekt już stoi.

- Zostały tam zamontowane dwa 10 metrowe kominy. Zostało nam jeszcze przykrycie dachu i wypełnienie biofiltra złożem filtrującym – mówi Maciej Jakubek. - To urządzenie jest bardzo skuteczne i sprawdza się w warunkach, jakie tu mamy. Zachodzą tam naturalne procesy biologiczne, bez konieczności stosowania jakiejkolwiek chemii. Kominami do atmosfery wydobywać się będzie już czyste, w zasadzie bezwonne powietrze - podkreśla.

Kominami do atmosfery wydobywać się będzie już czyste, w zasadzie bezwonne powietrze.

Końcowym produktem przetwarzanych w hali odpadów będzie polepszacz gleby i kompost - do sprzedaży, do wykorzystania w ogrodnictwie.

Jak podkreślał dziś na Szadółkach Piotr Grzelak, wiceprezydent ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa, gdańszczanie produkują coraz więcej śmieci. - A więc i coraz więcej odpadów bio. Co roku o 5 proc. wzrasta ich produkcja i z tym odpadem musimy sobie radzić. Mamy świadomość, że tego typu odpady stanowią pewne negatywne efekty dla otoczenia i dzięki tej inwestycji staramy się je właśnie wyeliminować - powiedział Piotr Grzelak. - Każdy kolejny etap tej inwestycji monitorujemy. Sytuacja na rynku budowlanym jest trudna, ceny galopują.

Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego poinformował, że w czwartek wykonawca inwestycji zawiesił tradycyjną wiechę.

- Ale najważniejsze jest to, że realizujemy tę inwestycję w bardzo wymagającym dla wykonawcy momencie. Jako zakład jesteśmy inwestorem mocno zaangażowanym. Aktywnie uczestniczymy w doborze rozwiązań technicznych. W części płacimy podwykonawcom bezpośrednio po to, żeby nie dopuścić do sytuacji, że podwykonawca czeka zbyt długo na płatność i w związku z tym opóźnia się z dostawami kolejnych elementów inwestycji - mówił Michał Dzioba. - Dzięki inwestycji proces kompostowania będziemy mieć pod pełną kontrolą. Będzie to też realizacja zobowiązania, które podjęliśmy wobec mieszkańców, jeśli chodzi o maksymalną redukcję wpływu procesu kompostowania na otoczenie. Czujemy oddech miasta, czujemy oddech mieszkańców, co powoduje, że wszyscy mamy motywację, by tę inwestycję dokończyć jak najszybciej- dodał.

Planowany termin oddania inwestycji do użytku to koniec drugiego kwartału 2019 roku.

