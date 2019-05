Żużlowcy Zdunek Wybrzeża Gdańsk znowu rozczarowali

Żużlowcy gdańskiego klubu jechali do Łodzi po wysokiej porażce, którą ponieśli w ostatniej kolejce w Rybniku z ROW. Przed niedzielnym meczem kończącym pierwszą rundę rozgrywek Nice I Ligi Żużlowej gdańska drużyna zajmowała czwarte miejsce w tabeli. To całkiem niezła pozycja biorąc pod uwagę tylko dwa dotychczasowe zwycięstwa żużlowców z Gdańska. Przy wyrównanym poziomie zmagań na I-ligowym froncie jest to jakaś pozycja wyjściowa do zajęcia czwartego miejsca przed play-off. To jest cel Wybrzeża w tym sezonie, ale patrząc na dotychczasowe mecze ekipy trenera Mirosława Berlińskiego, nie będzie to łatwe zadanie do wykonania.

Bez wątpienia gdańska drużyna zbliżyłaby się do tego celu, wygrywając w niedziele w Łodzi z Orłem. W tym celu żużlowcy ze stadionu im. Zbigniewa Podleckiego piątkowy trening odbyli na torze w Toruniu, który - jak powiedział trener Berliński - przypomina łódzki obiekt. To miał być atut Wybrzeża, dla którego źle zaczął się niedzielny mecz, bo od przegranej 1:5 w pierwszym biegu. Juniorzy z Gdańska wygrali drugi bieg 4:2. Wybrzeże objęło prowadzenie po czwartym biegu wygranym podwójnie przez Mikkela Becha i Karola Żupińskiego. Gospodarze jednak nie odpuszczali i po 9. biegu odzyskali prowadzenie, które później powiększyli. Po 12 wyścigach gdańszczanie tracili do Orła osiem punktów. W 13. biegu Jacob Thorssell i Bech zredukowali straty do czterech oczek, ale na więcej drużyny nie było już stać.