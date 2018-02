Masz zdjęcie do tego tematu?

We wtorek, 20 lutego 2018 r., w Gdańsku Brzeźnie wyłowiono ciało 50-letniej kobiety. Trwa ustalanie tożsamości denatki.

Policjanci otrzymali zgłoszenie w tej sprawie we wtorek około godz. 12. O dryfujących zwłokach na wysokości wejścia na plażę nr 50 funkcjonariuszy powiadomili przechodnie.- Na miejsce udali się policjanci, którzy zdjęli buty, weszli do wody i wydobyli ciało kobiety w wieku ok. 50 lat -Trwa ustalanie jej tożsamości.- Policjanci rozpytują świadków, przechodniów. Na miejscu jest grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Czekamy na dalsze decyzje prokuratury - mówi Chrzanowski.