To była najtrudniejsza część całej budowy obiektu, bo most w Sobieszewie będzie konstrukcją o najdłuższej rozpiętości przęseł zwodzonych w kraju. Kierowcy "Mostem Niepodległości" mają pojechać we wrześniu

Przypomnijmy - barka z przęsłami przypłynęła do Sobieszewa w czwartek, 12 lipca ze stoczni Gdyni. Samą operację montażu rozpoczęto z kolei w poniedziałek 16 lipca.- Mimo wcześniejszych szacunków, wskazujących że cała akcja może potrwać około dwóch tygodni, montaż przęseł trwał zaledwie cztery dni. Pozwoliły na to sprzyjające warunki pogodowe. Teraz pozostało nam zamontowanie siłowników obiektu i prace wykończeniowe –W związku z tym na czas montażu siłowników i braku możliwości podniesienia przęseł, zamknięto tor wodny dla dużych jednostek. Możliwie jest przepłynięcie jedynie łódek, kajaków i barek o wysokości maksymalnie 5 m. W przypadku jednostek, które mieszczą się w tej górnej granicy wysokości, ich przepłynięcie będzie uzależnione również od poziomu wody. Zamknięcie szlaku dla dużych jednostek potrwa do 25 sierpnia.To nie jedyne prace związane z mostem: – Obecnie będziemy dostosowywać infrastrukturę drogową, tak by dołączyć istniejący układ drogowy do obiektu –– Gdy zakończą się prace z budową nowej przeprawy, stary most pontonowy zostanie rozebrany.Most w Sobieszewie będzie przejezdny do końca września. Cała inwestycja potrwa natomiast do końca listopada. Otwarcie planowane jest w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego most będzie prawdopodobnie nosił nazwę Mostu Niepodległości, co zaproponował prezydent Paweł Adamowicz.Most nad Martwą Wisłą ma zapewnić bezpieczne i stałe połączenie Wyspy Sobieszewskiej z lądem. Od 1973 roku prowadzi tam most pontonowy. Nowy most zwodzony ma mieć 173 metry długości, ze skrzydłami – 181,5 m. Jego czas otwierana wyniesie zaledwie 150 sekund, co znacznie usprawni dojazd na Wyspę Sobieszewską. Koszt inwestycji to ponad 59 mln złotych, z czego niemal połowa pochodzi z dofinansowania Ministerstwa Infrastruktury.