1. Dziecięce Zawody Rowerkowe w Gdańsku przed nami! Zapisz dziecko już dziś!

Wyobraź sobie, jak Twoje dziecko przekracza linię mety, gdzie witają go gromkie brawa. Na jego buzi maluje się szeroki uśmiech, czuje dumę i spełnienie z dojechania do mety. Dołącz do nas i zapewnij dzieciom nie tylko radość z jazdy na rowerze, ale także niezapomniane wspomnienia i cenne doświadczenia. Nie przegap tej wyjątkowej okazji!

W konkurencji mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Nie ważne, czy maluch jest mistrzem dwóch kółek, czy dopiero rozpoczyna swoją przygodę z rowerem. Dziecięce Zawody Rowerkowe są dla wszystkich.