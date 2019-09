10 sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na nowotwór kobiecy!

Rak piersi, rak jajnika, rak szyjki macicy i rak endometrium to główne nowotwory ginekologiczne, które z roku na rok zbierają coraz większe żniwo… Większość z wyżej wymienionych chorób nowotworowych, w początkowej fazie rozwoju, daje na tyle niespecyficzne objawy, że z łatwością można je utożsamić z innymi dolegliwościami, a nawet zbagatelizować. Warto wiedzieć, że większość nowotworów ginekologicznych daje pewne „sygnały ostrzegawcze”. Powinny nas one skłonić do konsultacji ze specjalistą i wykonania szeregu badań profilaktycznych. Ponadto warto zdawać sobie sprawę z tego, że wcześnie wykryte zmiany rakowe, dają większe szanse na całkowite wyleczenia.

123rf.com