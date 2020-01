10 tysięcy gdańszczan zainaugurowało Światełko do nieba WOŚP 2020. Tak uhonorowano zamordowanego rok temu prezydenta Pawła Adamowicza

28. Finał WOŚP 2020. Światełko do nieba zaczęło się w Gdańsku

Paweł jest zawsze ze mną, ale także z gdańszczanami. Tutaj bije serce Polski i serce Pawła. Jesteście wszyscy wspaniali

- To dla mnie bardzo trudny moment. Najtrudniejszy od 14 stycznia ubiegłego roku. Być tu z wami i mówić do was. Ale pamiętajcie, że dobro zwycięża, zło nie może wygrać, nie damy się zastraszyć. Jesteście tu, bo się nie boicie. Tu z Gdańska wieje wiatr odwagi i słońce solidarności. Paweł jest zawsze ze mną, ale także z gdańszczanami. Tutaj bije serce Polski i serce Pawła. Jesteście wszyscy wspaniali – mówiła ze sceny tuż przed "światełkiem" Magdalena Adamowicz.