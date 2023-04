100 mln na drogi przy Porcie Północnym. Trasa Sucharskiego zyska wiadukt

Przetarg zostanie ogłoszony w czwartek, 6 kwietnia. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie istniejący, ale też stworzony nowy układ drogowy. Realizacja tego zadania ma na celu zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych w rejonie Portu Północnego oraz ułatwienie dla ruchu kołowego. Budowa układu drogowego obejmie budowę jezdni w zakresie ulicy Andruszkiewicza, budowę ronda u zbiegu ul. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ul. Nowej Portowej. Dodatkowo w ramach tej inwestycji ma powstać nowy wiadukt na włączeniu ulicy Andruszkiewicza z Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Strażacy z Pomorza odebrali w Kartuzach promesy na zakup nowych samochodów

- W V edycji Polskiego Ładu przewidywano dofinansowanie stref przemysłowych. My, postawiliśmy na port gdański i na jego bezpośrednie zaplecze – mówił podczas konferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. - Mamy świadomość, że po pierwsze, gospodarczo dla Gdańska to jest kluczowe miejsce, kluczowy generator gospodarczy. Ale jest to również strategiczny obszar dla państwa polskiego, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, gdzie port Gdański dzisiaj pełni tak naprawdę rolę portu również ukraińskiego w momencie, kiedy Morze Czarne jest zablokowane przez wojska rosyjskie - podkreślał.