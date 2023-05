1000 rozdanych sadzonek roślin, 2 kontenery zużytych ubrań i rower rehabilitacyjny dla dziecka. Sukces akcji „Sadzonka za ubranie”

- Chciałabym, żeby takie akcje były często, bo to bardzo przydatne – mówiła nam pani Jagoda, która przyniosła parę siatek ubrań. - Jak przeczytałam, ze jest taka akcja, to mimo że nie bardzo dysponowałam czasem, stwierdziłam, że muszę pozbierać rzeczy, które się nawarstwiają w domu i wpaść tutaj, To wszystko połączone jest z pięknymi sadzonkami! Jestem w kropce, nie wiem, co wybrać.