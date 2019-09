100cznia zamyka sezon. Smolik, Kev Fox i inni

Program:

27.09, piątek: DJ Extravaganza

Dwa miksery, trzech asów, cztery adaptery. FALCON1, który w tym sezonie swoją rezydencją wniósł 100czniowe imprezy na nowy poziom. DJ KEBS współtwórca Spinlab, który na ten jeden weekend wziął wolne od ciągłej trasy koncertowej z Sokół, żeby zamknąć 100cznie. Po raz pierwszy na kontenerach, DJ 69Beats, ze swoim szalonym turntablistycznym show. Ten skład to prawdziwa ekstraklasa ciętego dźwięku.

28.09, sobota: Studio 100cznia Finale

Zamyknięcie koncertem artystów, którzy do 100czni pasują idealnie. Duet artystów wielowymiarowych, dwie indywidualności, które łączy pasja do pokonywania granic i odkrywania nowych przestrzeni artystycznych. Debiutancka płyta “Smolik//Kev Fox" okryła się platyną, otrzymała rewelacyjne recenzje i Fryderyka w kategorii alternatywa. Wydana niedawno EP-ka "Queen of Hearts" to efekt sesji nagraniowej w legendarnym Real World Studios w UK. Obecnie Smolik i Kev Fox pracują nad kolejnym, pełnowymiarowym albumem.