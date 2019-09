107 gdańskich nauczycieli odebrało w Dworze Artusa akty mianowania. Wręczyła je Aleksandra Dulkiewicz

Uroczystości rozpoczęły uczennice Pałacu Młodzieży, które przedstawiły zebranym taniec współczesny. Uczyły się go pod czujnym okiem Marty Żukowskiej, jednej z nauczycielek odbierających dzisiaj stopień awansu. Następnie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości i głos zabrała prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Przyznała ona, że jest to dla niej wzruszający moment, gdyż po raz pierwszy to ona wręczała akty mianowania. Prezydent podziękowała nauczycielom. - To szczególnie ważne w tych trudnych czasach, kiedy nauczyciele są niedoceniani. Wiem jak ważną rolę pełnicie i za to wam dziękuję. - wygłosiła do pedagogów.

Wielu z was to bardzo młodzi ludzie. Myślę że to nie koniec waszego rozwoju. Trzymamy za Was kciuki

- mówiła Aleksandra Dulkiewicz