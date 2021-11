11 listopada 2021 r. w Gdańsku. Zobacz program obchodów Święta Niepodległości

Parada Niepodległości w Gdańsku powraca, to jednak nie w klasycznej formie, jak to odbywało się przed laty, a w nieco innej, dostosowanej do sytuacji pandemicznej w Polsce sytuacji.

Parada Niepodległości 2021 w Gdańsku. Nieco inna niż wszystkie

- Chcemy, żeby to święto było nadal radosne - mówi Łukasz Kopeć ze Stowarzyszenia SUM, jednego z organizatorów wydarzenia. - W trakcie obchodów 11 listopada nie odbędzie się parada, do której do tej pory mieszkańcy i odwiedzający Gdańsk goście się przyzwyczaili. Ze względu na ograniczenia sanitarne, obchody Święta Niepodległości będą miały charakter rozproszony. Choć świętować będziemy w mniejszych grupach, a niekiedy i indywidualnie, to mam nadzieję, że połączy nas narodowy charakter i duma z bycia Polakami.