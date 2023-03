12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. Gdzie jest najpiękniej? Gdzie wiosnę czuć najmocniej? Pomysły na weekend

Przedwiośnie i wiosna to czas roztopów, kiedy lód i śnieg topnieją i zasilają górskie strumienie. To świetna pora na wizytę przy jednym ze słynnych polskich wodospadów. Wiele z nich w okresie roztopów sprawia wrażenie, jakby odżyło po zimie – woda płynie bystro i wesoło, a jej szum koi nerwy. Które wodospady w Polsce są najpiękniejsze? Na pewno warto odwiedzić słynny wodospad Szklarki w Karkonoszach i najwyższy w całym paśmie wodospad Kamieńczyka z trzema kaskadami o łącznej długości 27 m. W Beskidach szczególny urok ma wodospad w Sopotni Wielkiej. Najsłynniejsze wodospady tatrzańskie to Wodogrzmoty Mickiewicza i Siklawica. Zajrzyjcie do naszego przewodnika po najpiękniejszych wodospadach w Polsce

Marcin Oliva Soto / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne