12 świadczeń i benefitów, o które warto zawalczyć, jeśli masz dziecko

Urodzenie dziecka wiąże się w pewnymi przywilejami. Rodzice mają zapewnioną pomoc ze strony państwa, i to niezależnie od stanu zagrożenia epidemicznego. Warto mieć świadomość, o co wolno wnioskować.

Członkowie rodziny mogą starać się o rozmaite formy wsparcia z tytułu posiadania dziecka czy opieki nad osobą niepełnosprawną. Niektóre benefity są dostępne dla wszystkich, inne tylko dla osób w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Część świadczeń podlega rokrocznej waloryzacji, wartość innych zmienia się raz na trzy lata albo wcale. Ponadto często trzeba spełnić kryterium dochodowe, aby zakwalifikować się do uzyskania pomocy. Co więcej, nazwy niektórych form wsparcia brzmią bardzo podobnie do siebie, chociaż służą określeniu zupełnie innych świadczeń.