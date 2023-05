120 rocznica urodzin ks. Mariana Góreckiego, zamordowanego przez Niemców duszpasterza Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku

- Jeden z nich to dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flagi, która ma w sobie czystość bieli, a więc czystość intencji narodu polskiego w budowaniu swojego dobrobytu, budowaniu swojej wolności i budowaniu swojej suwerenności. [...] Ale nasza piękna flaga to czerwień. Czerwień to cierpienie, szczególnie w wieku XX, za walkę o te wartości. Właśnie dziś w pięknej biało-czerwonej fladze odbija się życiorys błogosławionego księdza Góreckiego: czystość intencji i gotowość do cierpienia, śmierci którą poniósł – mówił dr Karol Nawrocki.