13. Białoborskie Zanurzenie w Wodzie wcale nie było pechowe. Najmłodszym morsem był 9-letni Oliwier | ZDJĘCIA, WIDEO

wzięły dzisiaj udział w 13. edycji Białoborskiego Zanurzenia w Wodzie. Pogoda była prawie taka jak nad morzem. Wiał silny wiatr, a temperatura powietrza wynosiła około 4 stopni Celsjusza. Odczuwalna była zdecydowanie niższa.

Zanim jednak amatorzy kąpieli w lodowatej wodzie wskoczyli do jeziora Łobez, mieli okazję obejrzeć pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu woprowców z Białogardu oraz poświecić minutę na zadumę o Mariuszu Walczaku. To pomysłodawca imprezy i wielki propagator morsowania w Białym Borze, który zmarł kilka miesięcy temu.

- To on stworzył białoborskie zanurzenie i nas zostawił. Niezwykle to dla nas smutne. Bo to był niesamowity człowiek. Nawet, jak organizacyjnie nie dopowiadał za zanurzenie, to zawsze z nami był i wierzę, że nadal jest tu z nami – mówił burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski.