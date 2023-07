13 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Tą historią żyła cała Polska. Na czym polega jej fenomen? Marcin Koziestański

- Choć od zaginięcia Iwony Wieczorek minęło już 13 lat, to my się nie poddajemy. Będziemy dążyć do tego, by odkryć prawdę - obiecuje w rozmowie z portalem i.pl Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej. Sprawa 19-latki, która bawiła się w jednym z sopockich klubów w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r., wciąż pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych nierozwiązanych zagadek kryminalnych w Polsce.