13 -latek włamał się na e-lekcje i wyzywał 8-klasistów. Trafił przed sąd dla nieletnich

– Wczoraj policjanci z komisariatu w Oliwie przyjęli zawiadomienie o zhakowaniu zdalnej lekcji. Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu podczas e-lekcji prowadzonej przez nauczyciela jednej z gdańskich szkół podstawowych – relacjonuje st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

W trakcie zajęć online, w których uczestniczyli uczniowie klasy 8, do grupy dołączył uczeń spoza szkoły i zaczął przeszkadzać w zajęciach oraz wyzywać ósmoklasistów. Sprawca, przekonany o swojej bezkarności i anonimowości przełamał zabezpieczenia i bez uprawnienia dołączył do grupy, zwracał się do uczniów po imieniu i kierował do nich obraźliwe pytania – dodaje.