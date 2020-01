140 tys. litrów odpadów chemicznych na Przerobce czeka na usunięcie. Kto je usunie?

- Zarówno w lipcu i sierpniu zeszłego roku, jak i po otrzymaniu dokumentów z WIOŚ-u, zostały wszczęte nowe działania z art. 26a ustawy o odpadach. Będziemy prekursorem wdrażania tego przepisu. Musimy przeprowadzić całą procedurę administracyjną. Wzywamy do złożenia wyjaśnień, posiadacza tych odpadów. Mamy podejrzenia ku temu by stwierdzić, że osoby, które są ich posiadaczami, nie tylko w Gdańsku, ale też w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego, prowadzą zorganizowaną przestępczość.

We wtorek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wezwał władze Gdańska do natychmiastowego usunięcia odpadów. Jak informuje GIOŚ, są one niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego, są łatwopalne i wybuchowe. Stwierdza także w swoim komunikacie, że odpady znalazły się na terenie magazynów w wyniku przestępstwa.

Urzednicy podjęli działania w trybie art. 26a z ustawy o odpadach. Przewiduje on wystąpienie do SANEPIDu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, WIOŚ-u oraz Państwowej Straży Pożarnej o opinię ws. niezwłocznego usunięcia zbiorników z substancjami. Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego rozpoczął przygotowania do procedury usunięcia i unieszkodliwienia odpadów. Będzie to jedno z pierwszych tego typu działań w Polsce po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o odpadach.

Władze Gdańska rozpiszą nieograniczony przetarg. Ma on wyłonić firmę, która zajmie się utylizacją odpadów.