15 niesamowitych noclegów nad polskim morzem. Fajne, ciekawe, nietypowe miejsca z klimatem na wakacyjny odpoczynek nad Bałtykiem

Wyszukaliśmy 15 wyjątkowych noclegów nad polskim morzem. W tych miejscach możecie spędzić niezapomniany urlop we dwoje lub z całą rodziną. Wiatrak, domki na drzewie, jurty, a nawet stodoła z alpakami do towarzystwa do tylko niektóre pozycje na naszej liście. Przekonajcie się, gdzie najbardziej warto zaplanować wypoczynek nad morzem.

Wiatrak w Lędzinie, za zgodą, zdjęcie ilustracyjne