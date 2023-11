15 niezwykłych cmentarzy w Polsce na Wszystkich Świętych. Groby choleryków, piramidy, mizary i inne nastrojowe miejsca na spacer Redakcja

Cmentarz nie kojarzy się z najlepszym miejscem na spacery, ale jest taki okres w roku, gdy nekropolie zmieniają się nie do poznania. To uroczystość Wszystkich Świętych. Cmentarze wypełnia wtedy niezwykła atmosfera i blask tysięcy zniczy. Zebraliśmy 15 najciekawszych i najpiękniejszych polskich cmentarzy, które warto odwiedzić we Wszystkich Świętych 2023 lub dowolny inny dzień roku. Jeśli szukacie pomysłu na nastrojowy jesienny spacer, nasza galeria na pewno wam ich dostarczy.