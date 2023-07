15 zatrzymanych, 20 mln strat w podatku. Chodzi o „lewe” faktury VAT i zarzut przestępczości zorganizowanej

Według śledczych przestępczy proceder członków grupy polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury w obrocie m. in. elektroniką czy środkami ochrony osobistej związanymi z pandemią COVID-19.

„W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na ok. 20 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę ok. 103 mln zł” – szacują policjanci z biura śledczego.