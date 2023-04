16-letni Sebastian Purcelewski zniknął z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Czy poznajesz tego chłopaka? Policja prowadzi poszukiwania

Funkcjonariusze z komisariatu przy ul. Kartuskiej prowadzą poszukiwania opiekuńcze 16-latka. Sebastian Purcelewski oddalił się z placówki opiekuńczo-wychowawczej we wtorek, 4 kwietnia. Do tej pory nie wrócił i nie wiadomo, co się z nim dzieje. To już drugi raz w ciągu ostatnich dni, kiedy chłopak jest poszukiwany.

Sebastian ma 178 cm wzrostu oraz włosy krótkie koloru ciemny blond. 16-latek ubrany był w brązową kurtkę, spodnie dresowe czarne, ciemne buty sportowe, na głowie ma czapkę z daszkiem kolory ciemnogranatowego. Ma ze sobą plecak sportowy czarny.