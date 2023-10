17-letni Daniel Mikołajewski chwali sobie przeprowadzkę z Gdańska do Parmy. I strzela hat-tricki w reprezentacji Polski U-18 w ciągu 7 minut Rafał Rusiecki

Daniel Mikołajewski gra obecnie w młodzieżowej drużynie AC Parma archiwum prywatne

Pochodzący z Banina Daniel Mikołajewski błysnął w spotkaniu reprezentacji Polski U-18 z Czechami, kiedy to od 12 do 19 minuty trzykrotnie znalazł sposób na bramkarza rywali. I jak sam przyznaje, to jego najszybszy hat-trick w dotychczasowej karierze. Utalentowany napastnik futbolu uczy się we włoskim klubie AC Parma, gdzie gra w młodzieżowej lidze Primavera 2.