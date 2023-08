18-latek wszedł na słup sieci trakcyjnej SKM i poraził go prąd. Mężczyzna jest w ciężkim stanie

18-latek wszedł na słup sieci trakcyjnej SKM. Poraził go prąd

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku (31.07) na wtorek (1.08). Jak podaje RG, 18-latek, czekając na pociąg, postanowił wspiąć się na słup sieci trakcyjnej. Poraził go prąd o napięciu 3 tysięcy volt, a mężczyzna upadł na ziemię i trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. Zabezpieczono już monitoring, trwa ustalanie i przesłuchiwanie świadków. Kolega mężczyzny, który wezwał pogotowie, był nietrzeźwy, więc możliwe, że ranny również był pod wpływem alkoholu. Mężczyźni bawili się wcześniej w jednym z gdańskich lokali i pociągiem SKM planowali wrócić do Sopotu.

PAMIĘTAJ: Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do sieci trakcyjnej. Wysokie napięcie jest śmiertelnie niebezpieczne.