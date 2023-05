19 najbardziej niesamowitych atrakcji Turcji. Te miejsca musicie odwiedzić w czasie urlopu i wakacji Emil Hoff

Niesamowita góra Nemrut leży we wschodniej Turcji. Góra Nemrut to tak naprawdę wielki kopiec grobowy króla Antiocha I, który w I w. p.n.e. rządził królestwem Kommageny. Kopiec otaczają trzy tarasy, na których stały niegdyś kolosalne posągi bogów i samego króla Antiocha. Dziś większość z tych posągów leży kompletnie zrujnowana, sprawiając, że Góra Nemrut wygląda niesamowicie: na piasku stoją olbrzymie głowy starożytnych bogów. Photo by Birgül Zengin on Unsplash Zobacz galerię (37 zdjęć)

Co zobaczyć w Turcji w czasie urlopu lub wakacji? Które miejsca zwiedzić, by przeżyć niezapomnianą przygodę? Jakie niespodzianki czekają na turystów na plażach Antalyi, w podziemiach Stambułu lub wśród skał Kapadocji? Przygotowaliśmy dla was listę 19 cudów Turcji. To miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć i gotowe pomysły na niezapomniane wycieczki. Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie opisy, zdjęcia i adresy 19 najbardziej niesamowitych atrakcji turystycznych Turcji.